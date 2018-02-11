В Сети появилось видео крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

На видео вдалеке видно облако дыма и огня.

Момент падения самолета Ан-148 в Подмосковье попал на камеру видеонаблюдения, расположенную на частном доме.

Запись опубликовал телеграм-канал Mash.

На видео вдалеке видно облако дыма и огня. Предположительно, они возникли при столкновении самолета с землей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.