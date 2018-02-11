В Сети появилось видео крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

23:30, 11 февраля 2018
Мир
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Обломок разбившегося Ан-148 / REUTERS

Запись опубликовал телеграм-канал Mash.

На видео вдалеке видно облако дыма и огня. Предположительно, они возникли при столкновении самолета с землей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.

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Теги: #самолет#авиакатастрофа#Крушение Ан-148
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