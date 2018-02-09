Сестра Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею

09:21, 09 февраля 2018
Мир
1456 0
REUTERS

Об этом сообщает Associated Press. Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Делегацию возглавляет номинальный глава государства Ким Ен Нам.

Напомним, ранее в Пхеньяне прошел масштабный военный парад за день до официального открытия Олимпиады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Южная Корея#Олимпиада 2018