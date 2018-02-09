Сестра Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею
09:21, 09 февраля 2018Мир
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Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
REUTERS
Делегация из КНДР, в том сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, прибыла в Южную Корею.
Об этом сообщает Associated Press. Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Делегацию возглавляет номинальный глава государства Ким Ен Нам.
Напомним, ранее в Пхеньяне прошел масштабный военный парад за день до официального открытия Олимпиады.
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