Сестра Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею

Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Делегация из КНДР, в том сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, прибыла в Южную Корею.

Об этом сообщает Associated Press. Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Делегацию возглавляет номинальный глава государства Ким Ен Нам.

Напомним, ранее в Пхеньяне прошел масштабный военный парад за день до официального открытия Олимпиады.