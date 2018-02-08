В КНДР прошел военный парад в преддверии Олимпиады

Кроме того, в ходе церемонии была продемонстрирована ракета-носитель.

В Пхеньяне прошел масштабный военный парад за день до официального открытия Олимпиады в Сеуле.

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Об этом сообщает «Ренхап». Как отмечается, власти устроили парад в честь 70-летия КНДР. По данным источников агентства в правительстве Южной Кореи, в шествии приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе 13 тыс. военных.

Кроме того, в ходе церемонии была продемонстрирована ракета-носитель. Южнокорейские чиновники также ожидают, что Пхеньян покажет кадры с парада по государственному телевидению.