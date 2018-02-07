Трамп хочет устроить масштабный военный парад в Вашингтоне

Трамп хочет, чтобы Пентагон «рассмотрел возможность проведения праздника», который позволит американцам «проявить благодарность военным».

Президент США Дональд Трамп обратился к Министерству обороны с просьбой предоставить план «грандиозного» парада в Вашингтоне в 2018 году, чтобы отпраздновать «военную мощь» страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По данным Washington Post, президент США 18 января передал свою просьбу на встрече с высшими генералами Пентагона, на которой присутствовали министр обороны США Джим Мэттис и руководитель объединенных штабов генерала Джозеф Данфорд, пишет РБК.

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По словам Сандерс, Трамп хочет, чтобы Пентагон «рассмотрел возможность проведения праздника», который позволит американцам «проявить благодарность военным». Представитель Пентагона Чарли Саммерс также заявил, что чиновники в Минобороны США уведомлены о запросе Трампа и «рассматривают варианты» проведения парада.

Associated Press отмечает, что «проявления военной мощи» в ходе военных парадов не свойственны американским военнослужащим, «в отличие от таких стран, как Китай и КНДР». «Американские военные обычно участвуют в параде 4 июля, чтобы почтить память ветеранов войны, но обычно в них не входит демонстрация военной техники», - указывает агентство.

«Приказы были такие: я хочу парад как во Франции, - сказал один источников Washington Post в военном ведомстве, - Вопрос прорабатывается на высших уровнях Пентагона». Источник газеты в Белом доме охарактеризовал подготовку к параду как «мозговой штурм», добавив, что пока что никаких конкретных решений нет.

В прошлом году Трамп посетил праздничные мероприятия в Париже в День взятия Бастилии как гость президента Франции Эмманюэля Макрона. Трамп в том числе наблюдал за парадом на Елисейских полях. На борту спецсамолета по пути домой Трамп в беседе с советниками рассказал, что был потрясен французским представлением и хотел бы устроить такое же дома.