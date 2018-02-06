В сети появилось видео, на котором журналист рассказывает, что на самом деле делают военные РФ в Сирии

Также он обращается к родственникам погибшего российского пилота Романа Филипова.

В сети появилось видео, в котором мужчина по имени Билал Абдуль Карим говорит, что он журналист, находится в Сирии и имеет несколько слов к гражданам РФ, в частности к родственникам Романа Филипова - пилота сбитого в Сирии Су-25. Ролик можно увидеть в "Твиттере" Михаила Голуба.

Читайте такжеРоссия не выполняет обязательства по химоружию в Сирии - ГосдепМужчина обращается ко всем близким погибшего военного и уверяет их, что он не был хорошим человеком, поскольку работал на правительство, истребляющее тысячами местное население, передает ТСН.

Журналист призывает всех перестать верить путинской пропаганде, поскольку война, которая сейчас идет в Сирии, настоящая и страшная и в ней гибнут невинные люди.

"Не думайте, что у нас тут полно актеров и литров фейковой крови. Люди, которых убивает военная машина и убивал Филиппов – настоящие", - говорит он.

И добавляет, что все сторонники режима Асада, которые, якобы, защищают сирийцев, на самом деле этого не делают, поскольку именно тысячи гражданских местных жителей погибают ежедневно от авиаударов и химических атак таких сторонников.

Послание семье погибшего пилота Романа Филипова, а также ВС России.



A message to the family of killed pilot Roman Filipov and the Russian military. pic.twitter.com/LTkg1tcHFQ — Bilal Abdul Kareem (@BilalKareem) February 5, 2018

Как сообщал УНИАН, в Госдепартаменте США заявили, что Россия покрывает использования Асадом химического оружия в Сирии. «Защищая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства. Применение химического оружия всеми сторонам в Сирии следует однозначно прекратить», - говорится в заявлении Госдепартамента.

В заявлении также говорится, что США «крайне обеспокоены сообщениями о применении сирийским режимом хлора ... на этот раз в провинции Идлиб в районе Саракеба».