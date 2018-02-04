Появилось видео последнего боя пилота сбитого в Сирии Су-25
Опубликованы видео последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб.
Видео выложено Telegram-каналом Directorate 4.
По данным авторов канала, российский пилот штурмовика подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к сирийским повстанцам.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.
Сообщалось, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.
Позже появились сообщения СМИ, о том, что пилот оказался бывшим украинским военным. Однако журналист Юрий Бутусов впоследствие опроверг эту информацию заявив, что убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.