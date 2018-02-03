Маккейн выступил в защиту ФБР на фоне споров с Трампом

Маккейн сделал такое заявление по поводу обнародования документа республиканцев, в котором подвергается критике Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований из-за, как сказано, "возмутительного" злоупотребления властью.

Сенатор Джон Маккейн выступил против растущей критики со стороны президента США Дональда Трампа и законодателей из Республиканской партии против Федерального бюро расследований, говоря, что они только укрепляют президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Голос Америки.

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Маккейн сделал такое заявление по поводу обнародования документа республиканцев, в котором подвергается критике Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований из-за, как сказано, "возмутительного" злоупотребления властью.

Он добавил, что "последние атаки на ФБР и Министерство юстиции не служат американским интересам, ни интересам ни одной из партий, ни президента, а только интерерсам Путина".

Маккейн заявил, что риторика со стороны Республинанськои партии (а Маккейн также относится к Республиканской партии) наносит долгосрочной ущерб интересам Соединенных Штатов.

Как сообщалось, республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.