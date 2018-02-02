Трамп обвинил руководство ФБР и минюста в политизации расследований
15:04, 02 февраля 2018Мир
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При этом он не уточнил, о каких расследованиях идет речь.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп обвинил руководство ФБР и министерства юстиции США в политизации расследований.
Об этом он написал в твиттере.
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«Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев — это было немыслимо еще совсем недавно», — написал Трамп.
При этом он не уточнил, о каких расследованиях идет речь.
Ранее СМИ сообщали, что директор ФБР Кристофер Рэй может уйти в отставку после спора с Трампом.
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