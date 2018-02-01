Создатели "Шерлока" рассказали о будущем сериала

Сейчас создатели занимаются другим проектом под названием «Дракула».

Создатели «Шерлока» Стивен Моффат и Марк Гейтисс рассказали о будущем сериала.

Об этом сообщает Radio Times.

Как отметил Моффат, плана на ближайшую перспективу у них нет, но он был бы очень удивлен, с учетом общего энтузиазма, если бы они снова не занялись данным проектом. Моффат добавил, что не знает, когда именно это может случиться.

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«Сейчас мы занимаемся «Дракулой», что займет по меньшей мере два года», — рассказал Гейтисс.

«Шерлок» представлял собой мини-сериал с эпизодами по 90 минут. Такой же формат будет у «Дракулы».