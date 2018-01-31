Находящийся под санкциями глава службы внешней разведки России слетал в США, от Трампа требуют объяснений

04:04, 31 января 2018
Мир
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Владимир Путин и Сергей Нарышкин / REUTERS

По информации агентства, Нарышкин провел переговоры с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом. О теме разговора не сообщается.

В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью российскому телевидению заявил, что в ходе переговоров обсуждалась "совместная борьба с терроризмом". О том, с кем именно встречался Нарышкин, Антонов не уточнил, пишет "ТАСС".

Центральное разведывательное управление США отказалось прокомментировать ситуацию. Офис Коутса не ответил на запросы о комментарии.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал администрацию президента Дональда Трампа объяснить информацию о приезде Нарышкина.

Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

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Теги: #Нарышкин в США