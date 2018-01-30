Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (фото, видео)

Руководство компании надеется, что такая рабочая атмосфера повысит производительность сотрудников и позволит им развивать новые идеи.

Интернет-компания Amazon открыла необычный офис для своих сотрудников. В помещении под названием The Spheres (Сферы, - ред.) стоимостью четыре миллиарда долларов размещены растения из полусотни стран мира.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

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Внутри офиса в виде сфер из стекла постоянно поддерживается 60-процентная влажность, чтобы создать атмосферу леса. Помещения украшают сорок тысяч растений.

Руководство компании надеется, что такая рабочая атмосфера повысит производительность сотрудников и позволит им развивать новые идеи. На строительство здания компания потратила семь лет. Работать в тропическом офисе может до тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Amazon.com открыла для посещения первый продовольственный магазин без касс. Магазин Amazon Go в Сиэтле оснащен камерами и датчиками, которые отслеживают, какие товары покупатели берут с полок и какие кладут обратно. Кассовые аппараты и очереди к кассам окажутся ненужными – после выхода из магазина деньги за выбранные товары будут списаны с банковской карты покупателя автоматически.