"Больше нет времени для отговорок": Госдеп обвинил Россию в поставках санкционного угля КНДР

00:10, 30 января 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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«Мы предупреждали Россию о незаконной торговле Северной Кореи углем через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Больше нет времени для отговорок», - написала Науэрт.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес России в экспорте угля КНДР.

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Теги: #КНДР и Россия