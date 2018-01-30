"Больше нет времени для отговорок": Госдеп обвинил Россию в поставках санкционного угля КНДР

Россия помогает переправлять КНДР санкционный уголь через свои порты.

Госдеп США обвинил Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР. Об этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт написала в своем Twitter.

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«Мы предупреждали Россию о незаконной торговле Северной Кореи углем через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Больше нет времени для отговорок», - написала Науэрт.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес России в экспорте угля КНДР.