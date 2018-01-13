Порошенко прокомментировал прогресс в Германии по преодолению политического кризиса

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал договоренность лидеров блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о начале коалиционных переговоров.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Искренне приветствую достигнутую лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов договоренность о старте коалиционных переговоров.

Надеюсь, что они увенчаются успехом, а также на то, что неизменная поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии», - отметил Порошенко.

Как сообщалось, парламентские выборы в ФРГ состоялись 24 сентября 2017 года, однако победители выборов до сих пор не создали коалицию.

12 января после двух суток переговоров лидеры ХДС/ХСС и СДПГ заявили об успешных предварительных консультациях по формированию нового правительства.