Президент Германии принял приглашение Порошенко посетить Украину в этом году

Президент Федеративной республики Германия Франк Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Украины Петра Порошенко посетить Украину в этом году.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Вводим новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвю6 федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину", - заявил Мельник.

Как сообщал УНИАН, Порошенко пригласил Штайнмайера посетить Украину во время телефонного разговора, который состоялся 1 марта 2017 года.

Штайнмайер был избран на пост президента 12 февраля 2017 года делегатами немецких Федеральных сборов. До этого он занимал должность министра иностранных дел Германии. 19 марта 2017 года в президентском дворце Бельвю в Берлине состоялась официальная церемония передачи президентских полномочий с участием избранного президента Германии Штайнмайера и его предшественника Йоахима Гаука.