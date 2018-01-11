В Голливуде новый секс-скандал: уже четверо студенток обвинили известного актера в домогательствах

Теперь сразу пять женщин обвинили в неподобающем поведении обладателя статуэтки "Золотого глобуса", актера Джеймса Франко. Четверо из женщин были студентками его актерской школы, а пятая сказала, что он был ее наставником.

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Как пишет Los Angeles Times, женщины заявили, что Франко вел себя неподобающим образом, в том числе во время съемок откровенных сцен и на занятиях.

Ранее еще двое женщин рассказали, как Франко их домогался. Так, по словам актрисы Вайолет Пейли, Франко пытался принудить ее к сексу, а также соблазнить ее несовершеннолетнюю подругу. А ученица киношколы знаменитости Сара Титер-Каплан утверждала, что Франко заставил ее раздеться на съемочной площадке, поскольку этого "требовал контракт", пишет ТСН.

В свою очередь, адвокат актера опроверг все обвинения. В программе Стивена Кольбера Джеймс Франко сказал, что действительно поддерживает движения Time's Up (время вышло), и кампанию #MeToo (я тоже), направленных на борьбу с сексуальными домогательствами.

На вопрос о выдвинутых против него обвинениях Франко ответил, что не читал то, что пишут о нем в соцсети, но слышал об этом. Он еще раз подчеркнул, что эти утверждения неверны.

Напомним, ранее экс-сотрудница обвинила Майкла Дугласа в том, что он при ней мастурбировал.