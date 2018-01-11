Супруга скандального продюсера Вайнштейна разделила с ним деньги и недвижимость

Пресловутый кинопродюсер Харви Вайнштейн, с которого началась волна секс-скандала в Голливуде, и его жена Джорджина Чапман поделили имущество и деньги.

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Кроме того экс-влюбленные распределили обязанности в воспитании детей, 7-летней Индии Перл и 4-летнего Дашиеля Макса Роберта, пишет ТСН.

Как передает издание TMZ, до свадьбы Харви и Джорджина заключили брачный договор, в который на днях внесли некоторые изменения. И хотя соглашение было достигнуто, документы на расторжение брака Вайнштейн и его пока еще законная жена все еще не подали.

Заметим, что согласно брачному контракту 65-летний Вайнштейн должен был выплатить 41-летней Чапман 300 тысяч долларов. За первые 10 лет брака в случае развода, а за следующий год - 400 тысяч долларов.

Также Чапман получит процент от стоимости таунхауса West Village, который оценивается в 15 миллионов долларов, и дом на пляже Hamptons стоимостью 12 миллионов долларов.

Напомним, что после разоблачительной статьи The New York Times о сексуальных домогательствах влиятельного продюсера Харви Вайнштейна к женщинам, его жена, дизайнер Джорджина Чапман, объявила о желании развестись с ним.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман поженились в 2007 году, у них двое детей.