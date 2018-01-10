В посольстве РФ в США заявляют, что Вашингтон пытается вмешиваться в президентскую кампанию в России

В посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон пытается вмешиваться в президентскую избирательную кампанию в России.

Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, текстом которого располагает УНИАН.

«Звучавшие от официального Вашингтона обвинения в политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России абсолютно необоснованы и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов – несостоятельны. Причем странным образом они совпали с очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах», - говорится в заявлении.

Читайте такжеУ Трампа заявили о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике

«В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», - заявили в посольстве.

Российские дипломаты выразили надежду, что американские власти не станут чинить препятствий гражданам РФ, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права.

Информация об организации российскими дипломатическими и консульскими представительствами избирательных участков будет представлена местной стороне в установленном порядке.

Для проведения выборов на территории США будут образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений – в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. Дополнительно планируется организовать досрочное голосование в Атланте, Бостоне, Далласе, Денвере, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Миннеаполисе, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Филадельфии, Чикаго.

Как известно, 6 января апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным отказ Центризбиркома в регистрации оппозиционного политика Алексея Навального кандидатом в президенты. Таким образом Верховный суд признал законным свое же решение, вновь поддержав позицию прокуратуры и ЦИК, который отказал Навальному, сославшись на его судимость. Решение Верховного суда РФ вступило в силу.

25 декабря 2017 года российская Центральная избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию инициативной группы, выдвинувшей Навального кандидатом на пост президента. Поводом к отказу стала непогашенная судимость по делу "Кировлеса" (пять лет лишения свободы условно). По российским законам, в течение 10 лет после погашения судимости Навальный не может баллотироваться в президенты.

Президентские выборы в РФ запланированы на 18 марта – очередную годовщину аннексии украинского Крыма.