В России вступило в силу решение о недопуске Навального на выборы

Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ Центризбиркома в регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты, сообщает Би-би-си.

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Таким образом Верховный суд признал законным свое же решение, вновь поддержав позицию прокуратуры и Центризбиркома, который отказал Навальному, сославшись на его судимость.

Решение Верховного суда России, лишающее оппозиционера возможности баллотироваться в президенты, вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2017 года российская Центральная избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию инициативной группы, выдвинувшей Алексея Навального кандидатом на пост президента России. Поводом к отказу стала непогашенная судимость Навального по делу "Кировлеса" (пять лет лишения свободы условно).

По российским законам, в течение десяти лет после погашения судимости Навальный не может баллотироваться на пост президента.