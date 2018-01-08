Обвиняемый в атаке на "Боруссию" россиянин признал вину

Обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду "Боруссия" Сергей В. признал свою вину, но отрицает намерение кого-то убить. "Я глубоко сожалею о том, что сделал", - сказал он в понедельник, 8 января, в суде в Дортмунде.

По его словам, он хотел просто имитировать нападение и специально произвел взрывное устройство таким образом, чтобы игроки команды не получили травм, передает DW.

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Взрывы возле автобуса дортмундской "Боруссии" произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Следователи выяснили, что он устроил взрывы, предварительно купив опционные сертификаты на продажу акций "Боруссии". Общая стоимость приобретенных им ценных бумаг на продажу составила 78 тысяч евро, а срок действия истекал 17 июня 2017 года. Обвиняемому вменяют, что он делал ставку на обвал акций "Боруссии", который должна был бы повлечь гибель нескольких игроков команды. По оценкам специалистов, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных побуждений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему может грозить наказание в виде пожизненного тюремного заключения.