В Индии в результате схода лавин погибли уже 17 человек

В индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин по последним данным погибли уже 17 человек, об этом сообщает Новое время со ссылкой на издание Pune Mirror.

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Сообщается, что 17 человек погибли в результате схода лавины на трассу в округе Купвара в Джамму и Кашмир. Среди погибших годовалый ребенок и офицер Организации пограничных дорог.

Отмечается, что еще в одном инциденте из-за схода лавины в районе города Рамнагар в штате Уттаракханд погибли шесть пассажиров мини-автобуса и еще 24 получили травмы.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года в Афганистане из-за схода лавины погибли более 100 человек.