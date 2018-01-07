В Индии в результате схода лавин погибли уже 17 человек
15:25, 07 января 2018Мир
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Среди погибших годовалый ребенок и офицер Организации пограничных дорог.
Иллюстрация REUTERS
В индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин по последним данным погибли уже 17 человек, об этом сообщает Новое время со ссылкой на издание Pune Mirror.
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Сообщается, что 17 человек погибли в результате схода лавины на трассу в округе Купвара в Джамму и Кашмир. Среди погибших годовалый ребенок и офицер Организации пограничных дорог.
Отмечается, что еще в одном инциденте из-за схода лавины в районе города Рамнагар в штате Уттаракханд погибли шесть пассажиров мини-автобуса и еще 24 получили травмы.
Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года в Афганистане из-за схода лавины погибли более 100 человек.
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