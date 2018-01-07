В Петербурге дагестанец и житель "ЛНР" устроили массовую драку с поножовщиной

В центре российского города Санкт-Петербург задержали мужчин по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет пресс-служба МВД.

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Как сообщается, на одной из площадей города произошла массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек. Во время конфликта были задействованы нож и травматический пистолет.

Полиция сообщила о восьми пострадавших, которые были доставлены в больницы. Один из пострадавших, 24-летний мужчина, получил серьезные ножевые ранения плеча и груди. Второй госпитализирован с многочисленными порезами. Еще один горожанин получил множественные пулевые ранения и находится в тяжелом состоянии.

В общем, по предварительной информации, было задержано четверо человек. Среди которых оказался 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний мужчина, который представился "полицейским гражданином" "ЛНР".

Возбуждено уголовное дело. Причиной конфликта называют "внезапную ссору".