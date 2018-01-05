В окупированной Горловке боевик на военном авто специально врезался в маршрутку

В городе Горловка, расположенном на оккупированной территории Донецкой области, боевик на военном автомобиле намеренно допустил столкновение с маршруткой, в результате чего пострадали несколько пассажиров.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжают снижаться уровень дисциплины и ухудшаться морально-психологическое состояние в так называемых армейских корпусах российско-оккупационных войск", - сказал он.

В частности, участились случаи проявления агрессивного поведения, что приводит к росту числа преступлений и происшествий, совершенных боевиками против гражданского населения оккупированного Донбасса.

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"Так, 4 января в Горловке один из боевиков, который управлял военным авто, совершил умышленное столкновение с маршрутным такси. Пострадало несколько пассажиров", - сообщил Праута.

Ранее стало известно, что пьяный боевик в оккупированной Макеевке повредил автомобиль миссии ОБСЕ.