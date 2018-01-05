В окупированной Горловке боевик на военном авто специально врезался в маршрутку
Из-за аварии есть пострадавшие, среди боевиков участились случаи агрессивного поведения.
В городе Горловка, расположенном на оккупированной территории Донецкой области, боевик на военном автомобиле намеренно допустил столкновение с маршруткой, в результате чего пострадали несколько пассажиров.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжают снижаться уровень дисциплины и ухудшаться морально-психологическое состояние в так называемых армейских корпусах российско-оккупационных войск", - сказал он.
В частности, участились случаи проявления агрессивного поведения, что приводит к росту числа преступлений и происшествий, совершенных боевиками против гражданского населения оккупированного Донбасса.
Читайте такжеПьяный российский наемник сбил насмерть двух людей в Макеевке - разведка
"Так, 4 января в Горловке один из боевиков, который управлял военным авто, совершил умышленное столкновение с маршрутным такси. Пострадало несколько пассажиров", - сообщил Праута.
Ранее стало известно, что пьяный боевик в оккупированной Макеевке повредил автомобиль миссии ОБСЕ.