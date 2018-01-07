Трамп заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщает Reuters, журналисты спросили американского президента, готов ли он созвониться с северокорейским лидером.

«Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим», — сказал Трамп, подчеркнув, что для этого потребуются определенные условия.

Читайте также"Очень стабильный гений": Трамп ответил на критику своих умственных способностей

Также президент США не стал скромничать, отметив, что «дипломатический прорыв» в северокорейской проблеме является его заслугой.

«Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира», — добавил Трамп.

Ранее он поддержал диалог КНДР и Южной Кореи.