Трамп заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном
Трамп также отметил, что «дипломатический прорыв» в северокорейской проблеме является его заслугой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщает Reuters, журналисты спросили американского президента, готов ли он созвониться с северокорейским лидером.
«Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим», — сказал Трамп, подчеркнув, что для этого потребуются определенные условия.
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Также президент США не стал скромничать, отметив, что «дипломатический прорыв» в северокорейской проблеме является его заслугой.
«Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира», — добавил Трамп.