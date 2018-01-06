Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что США готовы поддержать переговоры.

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«Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея насчет Олимпиады», --сказал он.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей насчет Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.