Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи
22:26, 06 января 2018
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Трамп также убежден, что "это сработает".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР.
Об этом сообщает Reuters.
Он добавил, что США готовы поддержать переговоры.
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«Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея насчет Олимпиады», --сказал он.
Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей насчет Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.
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