Джон Сноу из "Игры престолов" устроил пьяный дебош в баре Нью-Йорка (видео)
Кит Харингтон решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.
Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон разбушевался в нью-йоркском баре.
Как сообщает TMZ, Харингтон, по-видимому, сильно пьяный, решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.
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После этого администрация заведения попросила Харингтона удалиться. Звезда «Игры престолов» покинул бар, однако вскоре вернулся. Затем, прибегнув к крайним мерам, охрана бара силой вытурила актера из заведения, рассказал очевидец.
Ранее Харингтон напугал невесту «отрубленной» головой.
Uh-oh #KitHarington got drunk and sloppy at a bar in NYC. @kitharingtoncomhttps://t.co/xZrZyh901Kpic.twitter.com/xVkMqOi5Rd— NY Daily News Video (@NYDNVideo) January 6, 2018