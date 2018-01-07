Джон Сноу из "Игры престолов" устроил пьяный дебош в баре Нью-Йорка (видео)

03:58, 07 января 2018
Мир
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Кит Харингтон решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.

Охрана бара силой вытурила актера из заведения / фото tmz.com

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон разбушевался в нью-йоркском баре.

Как сообщает TMZ, Харингтон, по-видимому, сильно пьяный, решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.

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После этого администрация заведения попросила Харингтона удалиться. Звезда «Игры престолов» покинул бар, однако вскоре вернулся. Затем, прибегнув к крайним мерам, охрана бара силой вытурила актера из заведения, рассказал очевидец.

Ранее Харингтон напугал невесту «отрубленной» головой.

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Теги: #Кит Харингтон дебош