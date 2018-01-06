Украина является краеугольным камнем в отношениях США и России - Тиллерсон

Соединенные Штаты Америки стремятся к улучшению отношений с Россией, но считают , что этого можно достигнуть, если будет прогресс в отношении Украины.

Об этом госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN.

"Мы должны быть очень открытыми, прямыми и откровенными друг с другом в том, что мы оба - я думаю, что министр иностранных дел Лавров так же настроен на это, чтобы улучшить эти отношения, как и я, это сложные проблемы, и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - сообщил Тиллерсон.

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"Мы должны добиться прогресса в Украине", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее Тиллерсон заявил, что у США нет иллюзий относительно сегодняшнего режима в России