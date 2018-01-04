Победа на выборах изначально не входила в планы Трампа и стала шоком для него - СМИ

Дональд Трамп не планировал стать президентом, а когда впервые узнал, что станет - был охвачен ужасом. Об этом говорится в книге журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), которая должна выйти в этом году.

Книга написана по итогам более чем 200 интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома и влиятельными американскими политиками. В отрывке из книги, который публикует Times, содержится сенсационное признание, передает Би-би-си.

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Оказывается, вплоть до объявления итогов голосования ни сам Трамп, ни его зять Джаред Кушнер - по сути дела глава избирательной кампании нынешнего президента - не сомневались: их неожиданной авантюре скоро придет конец. Все вокруг Трампа были уверены не только в том, что президентом ему не стать, но и в том, что становиться таковым ему просто не следует.

По мере продвижения избирательной кампании Трамп сохранял спокойствие. Его конечной целью, на самом деле, никогда не была победа. "Я могу стать самым знаменитым человеком на свете", - говорил он своему помощнику Сэму Нанбергу. Его давний друг Роджер Эйлз, бывший глава отдела новостей телекомпании Fox, любил говорить: "Чтобы сделать карьеру на телевидении, начинать нужно с выдвижения себя в президенты". Так и Трамп, побуждаемый Эйлзом, распространял слухи о телеканале Трампа. "Я выйду из кампании, - заверял он своего приятеля, - с куда более могущественным брендом и невиданными до сих пор возможностями".

Трамп не только игнорировал потенциальные конфликты интересов между должностью, за которую он бился, и собственным бизнесом и недвижимостью, он еще и преднамеренно дерзко отказывался обнародовать данные о своих налогах. Зачем ему было это делать? После проигрыша он невероятно прославится, приобретя еще и ореол мученической жертвы Хиллари. Его дочь Иванка и зять Джаред станут известными на весь мир знаменитостями. Стив Бэннон станет фактически во главе реакционного крайне правого "Движения чаепития". Публицистка Келлиэнн Конуэй станет телезвездой. Мелания Трамп, которую муж заверял в том, что президентом ему не стать, сможет вернуться к своему миру светских обедов и приемов. Поражение было всем на руку. Поражение стало бы победой.

Вскоре после 20.00 в день выборов, когда неожиданный результат - вероятная победа Трампа - становился все более и более очевидным, его сын говорил своему приятелю, что отец, которого он называл просто Ди-Джей-Ти, выглядел так, будто ему привиделся призрак. Мелания была в слезах - и это были вовсе не слезы радости. В течение менее чем часа, как вспоминал потом без всякого умиления Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была еще окончательная трансформация: Дональд Трамп внезапно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединенных Штатов.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что его бывший помощник Бэннон лишился рассудка.