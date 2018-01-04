В КНДР после неудачного запуска межконтинентальная ракета упала на город - СМИ

В КНДР после запуска ракеты Hwasong-12 ее обломки упали в промышленной зоне города Токхон.

Об этом пишет сообщает ТСН.uа со ссылкой на The Diplomat.

Согласно источнику в правительстве США, знакомым с программой вооружений Северной Кореи, двигатели первой ступени ракеты отказали примерно через минуту после запуска, что привело к катастрофе.

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Запущена 28 апреля прошлого года по северокорейской базе ПВО в южной части Пхеньяна баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12 не взлетела выше 70 км и упала в городе Токхон, нанеся убытков комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.

Утверждается, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неиспользованного топлива. Однако количество жертв вряд ли было значительным, поскольку ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

Как сообщает издание, это была третья попытка испытания этой ракеты. Успешным стало четвертое испытание, которое состоялось 14 мая.