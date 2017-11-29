В КНДР прокомментировали запуск ракеты: "Мы осознали историческое предназначение создание ядерных сил"
29 ноября КНДР запустила очередную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Об этом сообщает Reuters.
«Увидев успешный запуск нового типа межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, Ким Чен Ын с гордостью заявил, что теперь мы наконец осознали великое историческое предназначение успешного создания ядерных сил государства, предназначение построения ракетной мощи», - говорится в заявлении, озвученном телеведущим в КНДР.
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В то же время многие ядерные эксперты говорят, что КНДР еще не доказала, что справилась со всеми техническими препятствиями.
Как сообщал УНИАН, Пхеньян 28 ноября осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. Япония выразила протест в ответ на запуск ракеты.