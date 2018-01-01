В Турине из-за взрыва спрятанной в мусорном баке бомбы пострадали 4 человека
18:02, 01 января 2018
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Также взрывной волной повредило четыре припаркованных автомобиля и стекла 30 жилых домов.
В настоящее время полиция устанавливает личность изготовителя бомб / фото lastampa.it
В результате взрыва самодельной бомбы в итальянском Турине, произошедшего в новогоднюю ночь, пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает La Stampa.
Отмечается, что взрыв произошел в одном из районов на окраине Турина. Бомба была спрятана в мусорном баке.
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По данным издания, ранения получили два итальянца и два гражданина Марокко. Также взрывной волной повредило четыре припаркованных автомобиля и стекла 30 жилых домов.
Сообщается, что во время обысков в районе взрыва правоохранительным органам удалось обнаружить еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств.
В настоящее время полиция устанавливает личность изготовителя бомб.
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