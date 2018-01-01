В Иране число жертв столкновений протестующих с властями выросло до четырех человек

В Иране число жертв протестов, которые проходят в стране с 28 декабря, выросло до четырех человек. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на местное агентство ILNA.

Массовые акции социального протеста, которые порой приводят к столкновениям, проходят в крупных городах Ирана — Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште.

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Два человека погибли во время манифестации в городе Изе на юго-западе Ирана.

"Народ города Изе, подобно другим городам, выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели двух человек и нескольким пострадавшим", — заявил Хедаятолла Хадеми, член парламента от региона, где произошел инцидент.

Первыми жертвами стали два человека, погибшие в городе Доруд. Власти при этом утверждают, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим", в гибели протестующих обвинили "иностранных агентов".

Как сообщал УНИАН, в Иране на фоне протестов ограничили доступ к Instagram и Telegram.