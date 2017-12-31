В Иране на фоне протестов ограничили доступ к Instagram и Telegram

Иранские СМИ сообщают, что правительство обвинило Telegram в разжигании насилия во время протестов в стране. Министр связи Мохаммад-Джавад Азари Джахромі заявил, что Telegram «контрреволюционный» и поощряет «использование коктейлей Молотова, вооруженное восстание и социальные беспорядки».

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Основатель Telegram Павел Дуров в Twitter заявил, что Иран блокирует доступ к мессенджеру после отказа закрыть канал Sedaie Mardom и "другие мирные каналы протестующих", передает «Радио Свобода».

Sedaie Mardom был заменой Amadnews, одного из крупнейших оппозиционных Telegram-каналов, на который были подписаны более 1,3 миллиона пользователей. Его отключили 30 декабря после жалобы министра связи.

28 декабря сотни людей вышли на улицы в Мешхеде, протестуя против высоких цен. Люди скандировали антиправительственные лозунги. 29 декабря проправительственное ополчение разогнало антиправительственных демонстрантов в городе Керманшах на западе страны, когда протесты распространились в Тегеране и других городах.

30 декабря протесты продолжились, они сопровождались беспорядками. В этот же день, по данным государственного телевидения, в около 1200 городах прошли провластные митинги.

31 декабря заместитель губернатора иранской провинции Лорестан Хабіболла Ходжастепур подтвердил гибель 30 декабря двух демонстрантов в западном городе Доруд, однако отрицал причастность иранских силовиков к смертям протестующих. Вместе с тем в соцсетях очевидцы сообщали, что демонстрантов расстреляли иранские силы безопасности.

В течение акций десятки людей взяли под стражу. Соединенные Штаты осудили аресты, а американский президент Дональд Трамп предупредил Тегеран о том, что «мир наблюдает». Трамп написал, что иранское правительство должно уважать права людей.

Спикер МИД Ирана Бахрам Гасеми 30 декабря заявил на государственном телевидении, что «иранский народ не несет ответственности за лживые и беспринципные высказывания официальных лиц США или господина Трампа».