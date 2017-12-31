Иран уже три дня охвачен протестами, два человека погибли от пуль полиции - СМИ (видео)

В Иране в ходе протестов, которые продолжаются с 28 декабря, погибли люди. В городе Доруде в ночь на 31 декабря погибли два человека, сообщает Associated Press со ссылкой на местное агентство Mehr, передает Meduza.

В соцсетях распространяются сообщения о том, что они были застрелены полицией, передает Reuters. На государственном телевидении ответственность за гибель людей, как сообщается, возложили на «иностранных агентов».

Акции протеста в Иране, поводом для которых стало снижение уровня жизни в стране и роста цен, начались 28 декабря в городе Мешхед и на следующий день распространились на другие города. Есть сообщения о столкновениях протестующих с полицией, попытках захвата административных зданий и поджогах. Сколько людей принимают участие в протестах, неизвестно.

В ходе протестов в стране началось ограничение доступа к мобильному интернету. Государственные СМИ сообщили о проведении проправительственных демонстраций в 1200 городах, передает Reuters.

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В некоторых городах демонстранты скандируют лозунги против высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также выступают против военного вмешательства Ирана в конфликты в других странах, в том числе в Сирии.

Корпус стражей исламской революции пообещал ответить демонстрантам «железным кулаком», если протесты не прекратятся, передает «Би-би-си».