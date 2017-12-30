Верховный суд России не допустил оппозиционера Навального к выборам президента
25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Навальный назвал решение ЦИК незаконным и подал иск в Верховный суд РФ.
Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты.
Об этом сообщают "РИА Новости".
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"Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований", - огласил решение судья.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, осужденные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.
Навальный назвал решение ЦИК незаконным.
Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 - день аннексии украинского Крыма.