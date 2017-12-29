Рэпер стал главным благотворителем среди знаменитостей в 2017 году

Стали известны главные благотворители 2017 года среди знаменитостей. Список опубликовало издание Billboard.

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Так, первое место в списке занял хип-хоп исполнитель Chance the Rapper. Музыкант, настоящее имя которого Чанселор Джонатан Беннетт, опередил певицу Бейонсе, лидировавшую в прошлом году. В этом году она заняла лишь пятое место, передает "112 Украина".

В рейтинг также вошли певицы Ариана Гранде, Рианна, Ники Минаж, Кеша, игроки в американский футбол Колин Каперник и Джастин Джеймс Уотт, режиссер Ава Дюверней, актрисы и певицы Зендая, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус, певец Бруно Марс, актер Лин Мануэль Миранда и дургие.