Украинские моряки стали выгодной мишенью для пиратов?

Действия украинских политиков и представителей власти во время освобождения экипажа «Фаины» повысили вероятность будущих захватов пиратами украинских моряков. Так прокомментировали последствия инцидента с «Фаиной» источники «Зеркала недели» в спецслужбах.

В процессе освобождения моряков «Фаины», по мнению источников, действия представителей украинского политикума поспособствовали разрастанию общественной истерии и сыграли на руку пиратам. Так, например, речь идет о чрезмерной публичности контроля над ходом операции по освобождению сограждан со стороны президента, а также о громкой кампании Партии регионов Украины по сбору средств для выкупа моряков.

По словам экспертов, все это продемонстрировало, что для Украины выкуп пленников стал делом государственного престижа и личным обязательством руководства страны, что позволило пиратам усилить свои позиции. В спецслужбах также ожидают, что такой статус инцидента повысил вероятность новых захватов украинских моряков.

По оценкам компетентных органов, украинские моряки занимают пятое место в мире среди экипажей торговых судов и второе место в мире по числу заложников, ежегодно попадающих в руки морских пиратов.

При этом Украина, по мнению источников, не в состоянии провести полноценную силовую операцию по освобождению своих граждан из плена вдали от своих границ. Причиной является как отсутствие необходимого законодательного регулирования для проведения таких операций за рубежом, так и недостаток финансовых ресурсов для доставки спецназовцев и создания для них операционных баз за рубежом.

В частности, оснащение подразделения украинского спецназа для операций в Индийском океане обойдется, по данным источников, в 6 миллионов долларов. Снаряжение корабля для перевозки спецподразделения, и другие средства для проведения подобной спецоперации, требуют значительных финансовых ресурсов в размере еще 22 миллионов долларов.