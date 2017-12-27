За информацию о 13 похищенных в США шедеврах, которые ищут уже 27 лет, пообещали $10 миллионов (видео)

Музей Бостона готов выплатить 10 миллионов долларов за информацию о похищенных картинах. Еще в 90 годах двое мужчин украли 13 мировых шедевров. Среди них – полотна Рембрандта, Мане, Дега и Вермеера.

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Общая стоимость пропавших картин - полмиллиарда долларов. Дерзкую кражу ФБР расследовало протяжении 27 лет. Однако, куда же делись известные полотна, - до сих пор загадка.

Как сообщал УНИАН, в марте две похищенные 14 лет назад картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме.