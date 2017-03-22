Две похищенные 14 лет назад картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме

Два полотна нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога, украденные в декабре 2002 года, вернули в музей творчества художника в Амстердаме, передает Deutsche Welle.

Украденные картины нашла итальянская полиция в доме главаря мафии Рафаэля Империале южнее Неаполя. Произведения искусства годами лежали в тайнике за стеной дома, завернутые в хлопковое тряпье.

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Речь идет о полотнах раннего периода творчества художника: "Пейзаж моря у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884-1885). Первая картина - единственная в коллекции музея из периода жизни художника в Гааге. Второе полотно Ван Гог создал в подарок своей матери. В изображенной на нем церкви служил пастором отец художника.

По оценке музейщиков, картины находятся в довольно хорошем состоянии, несмотря на незначительные повреждения, которые нанесли воры, вырезая полотна из рам. Директор музея Аксель Рюгер продемонстрировал сегодня возвращенные полотна.

«Они снова здесь. Я бы никогда не подумал, что смогу сказать это еще раз», - отметил он.

По его словам, полотна имеют большую художественную ценность.

Увидеть возвращенные картины в амстердамском музее можно до 14 мая. После этого их передадут на реставрацию.

Хотя воров осудили еще в 2005 году, они до сих пор не признались, кто был заказчиком кражи, и какое вознаграждение они за это получили.