Не дождались: в столице Казахстана буквально зажгли новогоднюю елку (видео)

Жители Астаны подожгли праздничную елку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жители Астаны так и не дождались, пока на праздничной елке местная власть официально включит фонари. За неделю до Нового года, без всякого разрешения, тамошнее главное вечнозеленое дерево вспыхнуло в прямом смысле того слова. Спасатели боролись с пламенем целых полтора часа.

Как сообщал УНИАН, в Бейруте установили "елку" из бананов.



