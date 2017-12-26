Не дождались: в столице Казахстана буквально зажгли новогоднюю елку (видео)
19:47, 26 декабря 2017
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Спасатели боролись с пламенем целых полтора часа.
Жители Астаны подожгли праздничную елку. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Жители Астаны так и не дождались, пока на праздничной елке местная власть официально включит фонари. За неделю до Нового года, без всякого разрешения, тамошнее главное вечнозеленое дерево вспыхнуло в прямом смысле того слова. Спасатели боролись с пламенем целых полтора часа.
Как сообщал УНИАН, в Бейруте установили "елку" из бананов.
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