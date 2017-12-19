Рождество по-ливанськи: в Бейруте установили "елку" из бананов (фото)

18:13, 19 декабря 2017
Курьёзы
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Украшают "дерево" цветы и новогодние шарики.

В Бейруте установили

В пригороде Бейрута в Ливане установили необычную новогоднюю елку - сотни зеленых бананов изложенные конусом и украшенные красными блестящими шарами и цветами.

Фото оригинального "дерева" опубликовал Reuters.

К украшению импровизированного дерева присоединяются местные жители. Высота установки составляет более 3 метров.

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Напомним, сегодня зажгут главную новогоднюю елку на Софийской площади в Киеве. После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00

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Теги: #Новый год#Ливан#новогодняя елка#Бейрут