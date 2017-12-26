В сети показали лучшие кинопостеры 2017 года (фото)

В сети появилась подборка лучших кинопостеров 2017 года. Список из 40 работ опубликовал кинопортал Indiewire.

В топ лучших вошли плакаты к фильмам "мама!" Даррена Аронофски, "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева, "Собачий остров" Уэса Андерсона и "Малыш на драйве" Эдгара Райта, пишет "Сегодня".

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"Любой хороший фильм нуждается в не менее хорошем постере. В этом году их получили такие картины, как "Леди Птица", "Прочь", "Форма воды" и многие другие. Мы выбрали лучшие плакаты 2017-го, которые запомнились нам больше всего", — пишут авторы списка.

Напомним, к концу года многие известные издания и порталы подводят свои итоги годы. Вот и кинопортал IMDb назвал актеров, которых чаще всего искали на сайте в 2017 году.

Самой популярной среди запросов пользователей оказалась звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот. На втором месте оказался Том Харди ("Дюнкерк", "Табу"). Замыкает тройку лидеров одна из ключевых героинь фэнтези-сериала "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк.