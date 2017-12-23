В КНДР намерены заставить США "горько пожалеть" о новой стратегии безопасности
23:56, 23 декабря 2017
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В КНДР также обвинили президента США Дональда Трампа в попытках развязать ядерную войну на Корейском полуострове и взять КНДР под контроль.
Иллюстрация / REUTERS
Представитель МИД КНДР заявил, что страна намерена заставить США «горько пожалеть» о новой стратегии по нацбезопасности. Об этом сообщает Express.
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«Поскольку США устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности так, чтобы сокрушить нас в военном отношении и публично нацелить на нас меч, мы своим оружием сделаем так, чтобы США горько сожалели о своей стратегии», — сказал представитель МИДа Северной Кореи.
Он также обвинил президента США Дональда Трампа в попытках развязать ядерную войну на Корейском полуострове и взять КНДР под контроль.
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