Россия не помогает в решении северокорейской проблемы - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен участием России в давлении на Северную Корею с целью заставить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы, как пишет "Радио свобода".

«Китай помогает, Россия не помогает. Мы бы хотели иметь российскую помощь – это очень важно», – сказал Трамп возле здания Белого дома.

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, со своей стороны, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что «Северная Корея является самой большой угрозой для Соединенных Штатов».

«Мы просим каждую страну присоединиться к нам, объединить усилия. Больше может и должно быть сделано для дальнейшей изоляции Северной Кореи», – сказал Тиллерсон.

14 декабря президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным «совместную работу по урегулированию очень опасной ситуации в Северной Корее», сообщали в Белом доме.

В этом году КНДР произвела шесть ядерных испытаний, а также протестировала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества.