Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по размещению миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора скоординировали позиции по размещению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства. "Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму.

Тиллерсон подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину.

Собеседники также обсудили прогресс украинских реформ. Глава украинского государства проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он заявил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и ФРГ имеют практически готовый проект резолюции ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

16 декабря Климкин выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.