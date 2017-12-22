К началу 2018 года на Земле будут жить около 8 миллиардов человек

К началу 2018 года на Земле будут жить 7 591 541 000 человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном в пятницу, 22 декабря, фондом "Население Земли", штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как пишет Delfi, по сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится примерно на 83 млн человек. При этом прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Самыми быстрыми темпами он идет в Африке.

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Эксперты, в частности, полагают, что к 2050 году там будут проживать 2,5 млрд человек, и советуют активнее реализовывать образовательные программы во избежание нежелательных беременностей.

Как ранее отмечала глава фонда "Население Земли" Рената Бер, если бы каждый человек мог самостоятельно решать, когда и сколько детей он хочет иметь, это позволило бы предотвратить около 70 процентов случаев незапланированной беременности.