"Принцип взаимности будет соблюдаться": Кремль пригрозил США зеркальным ответом за санкции против Кадырова

В Кремле заявили, что Россия, скорее всего, ответит США зеркальными мерами на включение главы Чечни Рамзана Кадырова в «список Магнитского».

Читайте такжеКадыров рассказал о мечте покинуть пост главы Чечни

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности можно предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться», - сказал Песков.

На вопрос журналиста: «Кто из американских фигур может быть равным Кадырову?», Песков ответил, что «мало у них таких людей».

«Мы считаем эти санкции незаконными, недружественными, мы с ними не согласны», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря США ввели санкции против главы Чечни Кадырова и еще четырех человек в соответствии с «законом Сергея Магнитского».

Кадыров попал в «список Магнитского» за внесудебные убийства, пытки и другие серьезные нарушения прав человека, которые были допущены в отношении лиц, которые разоблачили незаконную деятельность должностных лиц правительства РФ.

Конгресс США принял «Закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели в СИЗО Магнитского в 2009 году. В список вносились те, к кому применялись персональные ограничения. Позже список пополнялся фамилиями людей, которых США подозревают в нарушениях прав человека. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и арест всех счетов указанных лиц в американских банках.