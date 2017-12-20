Минфин США ввел санкции против Кадырова

США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех человек в соответствии с "законом Сергея Магнитского".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США (Департамента казначейства).

Директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит заявил: "Казначейство остается настроенным привлекать к ответственности лиц, связанных с делом Сергея Магнитского, в том числе тех, кто уличен в преступном сговоре и мошенничестве, которых он разоблачил".

"Мы продолжим использовать Акт Магнитского, чтобы настойчиво наказывать грубых нарушителей прав человека в России, включая лиц, ответственных за внесудебные казни, пытки и другие отвратительные действия", - заявил Смит.

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Кадыров попал в список Магнитского за внесудебные убийства, пытки и другие серьезные нарушения против международно признанных прав человека, которые применялись в отношении лиц, разоблачивших незаконную деятельность должностных лиц правительства Российской Федерации.

Также в список попали россияне Алексей Шешеня, Юлия Майорова и Андрей Павлов. Все трое имели отношение к преступному сговору, разоблаченному Магнитским.

Кроме того, в список попал Аюб Катаев, который, по сообщениям, кроме внесудебных казней и пыток, имеет отношение к жестокому обращению с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США принял «Закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ сначала был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В список вносились те, к кому применялись персональные ограничения. Позже перечень пополнялся фамилиями людей, которых США подозревают в нарушениях прав человека. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и арест всех счетов названного лица в американских банках.

Напомним, в июле "Новая газета" сообщила о казни в Чечне 27 задержанных человек.