37 иностранных туристов пострадали в ДТП в Аргентине

По меньшей мере 37 иностранных туристов из Чили, США, Канады, Франции, Германии, Великобритании и Ирландии ранены вследствие ДТП в Аргентине.

Об этом сообщил координатор аргентинской службы спасения Хуан Карлос МЕНИЧЕТТИ, передает РИА “Новости”.

По его словам, трагедия произошла на автотрассе номер 66, когда чилийский автобус с иностранными туристами возвращался из аргентинского города Сальто в Чили.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который при обгоне грузовика выехал на полосу встречного движения. Водитель автобуса, во избежание столкновения, резко повернул вправо, вследствие чего автобус перевернулся. Раненных туристов доправили в госпиталь города Жужуй.