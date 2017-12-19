"Звездные войны": СМИ узнали, как Елизавета II повлияла на продолжение легендарной саги

Новый эпизод саги «Звездные войны» - одна из самых долгожданных кинопремьер уходящего года, пишет Harpers Baazar.

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Работа над фильмом началась в 2015 году - за это время съемочная команда сумела не только воплотить новый сюжет, но и создать идеальную картинку. Важной частью визуального ряда стали наряды героев, над дизайном которых работал художник по костюмам Майкл Каплан.

В интервью изданию Fashionista Майкл рассказал о своих источниках вдохновения, одним из которых стал образ королевы Елизаветы II. «Райан (Райан Джонсон — режиссер и сценарист фильма) хотел, чтобы Лея выглядела по-королевски, чтобы она была похожа на принцессу. Я подумал, что для этого подойдут кейпы, особенно для сцен в пещере и на поле боя. Меня вдохновили фотографии Елизаветы II, на которых она была одета в милитари кейп. Кроме того, мы специально создали украшения. Я хотел, чтобы она выглядела настолько красиво и царственно, насколько возможно. Ее наряды получились в стиле «Звездных войн», но вместе с тем, очень элегантными», – делится Майкл.

Стиль Елизаветы II - действительно достойный источник вдохновения. Надеемся, что ее внуки-поклонники «Звездных войн» покажут королеве новый эпизод и вместе оценят ее модное влияние на эту Вселенную.