В Перу оппозиция инициировала импичмент президента из-за обвинений в коррупции

Четыре оппозиционные партии Перу вынесли на рассмотрение парламента представление о начале процедуры импичмента президента страны Педро Пабло Кучински из-за его возможных коррупционных связей.

Ожидается, что Конгресс рассмотрит этот вопрос во вторник, 19 декабря, отмечает Deutsche Welle.

Согласно законодательству страны, для того, чтобы начать процедуру импичмента, депутатам будет достаточно 52-х голосов в 130-местном парламенте. После проведения расследования, в случае доказательства его вины для отстранения главы государства от должности нужны будут голоса минимум 87 депутатов парламента. Между тем, четыре партии, представители которых выступили с инициативой импичмента, имеют в парламенте 96 мандатов - достаточное количество для принятия решения.

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Сам Кучински в своем телеобращении заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на обвинения в его адрес в причастности к коррупционной схемы.

"Я не убегаю и не прячусь, потому что для этого у меня нет ни одной причины. Я, как президент всех перуанцев, не буду отказываться ни от моей чести, ни от моих ценностей, ни от моих обязательств", - заявил Кучински, сообщает агентство АР.

Скандал разгорелся после публикации информации о том, что две фирмы, связанные с главой государства, получали крупные суммы средств от бразильской строительной компании Odebrecht. Как отмечается, в период с 2004 до 2013 года концерн, возглавляемый Odebrecht, перевел фирме Westfield почти 800 тысяч долларов, а компании First Capital - около четырех миллионов долларов. Эти компании, как отмечает агентство, связанные с Кучински.

Сам 79-летний политик ранее заявлял, что все средства, полученные от Westfield, было надлежащим образом сообщено налоговым органам. Тогда как платеж от First Capital, мол, был получен как вознаграждение за консультационные услуги. Противники же президента считают, что на самом деле эти переводы денежных средств - признак коррупции. Кучински занимает пост президента с июля 2016 года, до этого он с 2005 до 2006 года возглавлял Совет министров Перу.